Сальдо раскрыл последствия удара ВСУ по школе в Херсонской области
В селе Максима Горького Херсонской области Вооруженные силы Украины обстреляли ракетами HIMARS здание школы. В результате ее сотрудник получил тяжелое ранение, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram–канале.
Уточняется, что обстред проризошел ночью.
«Целями киевских террористов стали мирные объекты - школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт. В результате тяжело ранен сотрудник охраны, здание школы сильно повреждено», - отметил Сальдо.
Пострадавшего госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.
Силами ПВО и РЭБ удалось защитить фельдшерско-акушерский пункт и минимизировать ущерб детсада.
Власти устраняют последствия обстрела ВСУ. Детей переведут учиться в соседнюю школу. После срочного ремонта детский сад продолжит работу, сообщает РИА Новости.
Ранее украинская сторона нанесла удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru