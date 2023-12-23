Сальдо раскрыл последствия удара ВСУ по школе в Херсонской области

В селе Максима Горького Херсонской области Вооруженные силы Украины обстреляли ракетами HIMARS здание школы. В результате ее сотрудник получил тяжелое ранение, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram–канале.

В Херсоне прогремели взрывы

Уточняется, что обстред проризошел ночью.

«Целями киевских террористов стали мирные объекты - школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт. В результате тяжело ранен сотрудник охраны, здание школы сильно повреждено», - отметил Сальдо.

Пострадавшего госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.

Силами ПВО и РЭБ удалось защитить фельдшерско-акушерский пункт и минимизировать ущерб детсада.

Власти устраняют последствия обстрела ВСУ. Детей переведут учиться в соседнюю школу. После срочного ремонта детский сад продолжит работу, сообщает РИА Новости.

Ранее украинская сторона нанесла удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.



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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаВСУШколаГоспитализацияПострадавшиеХерсонОбстрел

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