Сальдо: ВСУ в селе Крынки оказались в отчаянном положении из-за морозов

Украинские войска находятся в отчаянном положении, сообщил в Telegram губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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По его словам, противник занял позиции в селе Крынки на левом берегу Днепра. В связи с похолоданием и замерзанием речных проток украинские боевики оказались в отчаянном положении.

По словам Сальдо, потери противника за последнюю неделю составили более 200 человек. Губернатор указал, что многие боевики попадают в плен с тяжелейшими обморожениями и некрозом тканей.

Ранее Сальдо заявил, что власти Украины приказали не забирать раненых бойцов на левом берегу Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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