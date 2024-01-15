Сальдо: ВСУ в селе Крынки оказались в отчаянном положении из-за морозов

По его словам, противник занял позиции в селе Крынки на левом берегу Днепра. В связи с похолоданием и замерзанием речных проток украинские боевики оказались в отчаянном положении.

По словам Сальдо, потери противника за последнюю неделю составили более 200 человек. Губернатор указал, что многие боевики попадают в плен с тяжелейшими обморожениями и некрозом тканей.

Ранее Сальдо заявил, что власти Украины приказали не забирать раненых бойцов на левом берегу Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

