Сальдо: в Николаевской области ликвидированы бойцы элитного подразделения ВСУ
Вооруженные силы России ударили по одному из элитных подразделений украинской армии в Николаевской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, удар нанесен по военной базе ВСУ в городе Очаков. Элитное подразделение противника потеряло около 20 человек.
Также Сальдо сообщил об атаке российской группировки войск «Днепр» огневых позиций и мест скопления украинских подразделений.
Как пишет издание Al Khalee, президент Украины Владимир Зеленский встревожен подготовкой России к зимней кампании. Отмечается, что ВС РФ получили более современное оружие и укрепили линии обороны, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина возьмет в аренду средства ПВО у других стран на зиму
- Рублев проиграл в финале турнира «Мастерс» в Шанхае
- «Передовая» вместо Печор. Митрополит Тихон отправился в Крым, не бросив благоустройство в Псковской области
- ВС РФ отразили пять атаку ВСУ на донецком направлении
- Беспилотник США приблизился к границе РФ в Черном море
- ХАМАС попросил Египет открыть коридор для эвакуации раненых из сектора Газа
- Сальдо: в Николаевской области ликвидированы бойцы элитного подразделения ВСУ
- В украинском Минфине заявили об усталости Запада от помощи Киеву
- Митрополит Тихон сравнил назначение в Крымскую митрополию со ссылкой на Колыму
- МИД России предупредил о росте риска ядерного конфликта на Корейском полуострове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru