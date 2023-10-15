Сальдо: в Николаевской области ликвидированы бойцы элитного подразделения ВСУ

По его словам, удар нанесен по военной базе ВСУ в городе Очаков. Элитное подразделение противника потеряло около 20 человек.

Также Сальдо сообщил об атаке российской группировки войск «Днепр» огневых позиций и мест скопления украинских подразделений.

Как пишет издание Al Khalee, президент Украины Владимир Зеленский встревожен подготовкой России к зимней кампании. Отмечается, что ВС РФ получили более современное оружие и укрепили линии обороны, передает «Радиоточка НСН».

