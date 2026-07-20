Сальдо: В Херсоне объявили обязательную эвакуацию жителей

Власти Украины объявили обязательную эвакуацию жителей из подконтрольных им районов Херсона и населенных пунктов правобережья, ограничив при этом въезд семей с детьми. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем канале в «Максе».

По словам главы региона, причиной такого решения стала все более тяжелая ситуация, в том числе связанная с атаками беспилотников. Сальдо подчеркнул, что город превратили в военный плацдарм, хотя местные жители хотят спокойно жить в своих домах, работать и растить детей.