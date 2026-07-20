Сальдо: В Херсоне объявили обязательную эвакуацию жителей

Власти Украины объявили обязательную эвакуацию жителей из подконтрольных им районов Херсона и населенных пунктов правобережья, ограничив при этом въезд семей с детьми. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем канале в «Максе».

По словам главы региона, причиной такого решения стала все более тяжелая ситуация, в том числе связанная с атаками беспилотников. Сальдо подчеркнул, что город превратили в военный плацдарм, хотя местные жители хотят спокойно жить в своих домах, работать и растить детей.

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Губернатор отметил, что киевский режим уже несколько лет наносит удары дронами по машинам на дорогах, скорым, больницам, магазинам и жилым домам на левобережной части региона. Теперь эта беспилотная война все сильнее ощущается и на правом берегу Днепра.

Сальдо уверен, что подобные решения киевской администрации лучше любых заявлений отражают реальное положение дел на правобережье. Он выразил уверенность в том, что Херсон был и остается русским городом, и он «обязательно вернется домой».

Ранее Сальдо приравнял атаки беспилотников ВСУ по Херсонской области к оружию массового поражения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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