СМИ: В НАТО не хватает хлопка для производства взрывчатки для боеприпасов

Государствам НАТО не хватает хлопка, из которого изготавливают взрывчатое вещество для боеприпасов. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным издания, нитроцеллюлозу, используемую сегодня при изготовлении взрывчатого вещества фактически для всех боеприпасов, производят из так называемого хлопкового пуха (линта). Газета указывает, что альянс не располагает достаточным количеством ресурсов.

«Ограниченные запасы [хлопка] представляют собой одну из самых больших проблем, с которой сталкивается НАТО в стремлении нарастить запасы боеприпасов для того, чтобы противостоять растущей мощи России и КНР», - отмечается в материале.

Страны блока стремятся улучшить обеспечение нитроцеллюлозой и повысить возможности самообеспечения в закупках и переработке, что не зависеть от поставщиков из-за рубежа.

Кроме того, издание сообщает, что в Европе оказался в дефиците тротил, используемый в артиллерийских снарядах. Во всем регионе действует только один завод по производству этого вещества, который расположен в Польше.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс проходит через «самую большую трансформацию в своей истории», пишет 360.ru.

