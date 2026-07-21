Таиланд выдал России беглого нотариуса Садретдинова
Власти Таиланда выдали беглого нотариуса Фаиля Садретдинова России, сообщает Telegram-канал Mash.
Он руководил бандой «чёрных риелторов», которая отбирала квартиры у одиноких пенсионеров и людей с зависимостями. Россиянина объявили в международный розыск, заочно арестовали. Теперь он этапирован в московское СИЗО.
По данным следствия, участники организованной преступной группировки обманом заставляли жертв отказываться от жилья. Общий ущерб превысил 250 млн рублей. В деле значатся 18 эпизодов за 2018–2020 годы. Среди осуждённых — сын Садретдинова. Сам экс-нотариус вину не признаёт.
Ранее Садретдинов проходил обвиняемым по делу об убийстве главного редактора русского журнала Forbes Пола Хлебникова, которого застрелили в Москве в 2004 году. В 2006 году присяжные его оправдали, но дело до сих пор не закрыто.
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