Во Владимире БПЛА попал в многоквартирный дом
Прилет БПЛА в квартиру многоквартирного дома зафиксирован во Владимире. Об этом сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев.
«Жильцов там не находилось. По предварительным данным, пострадавших нет», - написал губернатор на платформе «Макс».
Из-за попадания дрона возник пожар, огонь был локализован на площади около 25 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировали. На месте инцидента находятся оперативные службы, проводится эвакуация.
На минувшей неделе из-за попадания беспилотника в квартиру жилого дома во Владимире разгорелся пожар, жильцы эвакуировались, напоминает 360.ru.
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