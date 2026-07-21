Во Владимире БПЛА попал в многоквартирный дом

Прилет БПЛА в квартиру многоквартирного дома зафиксирован во Владимире. Об этом сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев.

«Жильцов там не находилось. По предварительным данным, пострадавших нет», - написал губернатор на платформе «Макс».

Из-за попадания дрона возник пожар, огонь был локализован на площади около 25 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировали. На месте инцидента находятся оперативные службы, проводится эвакуация.

На минувшей неделе из-за попадания беспилотника в квартиру жилого дома во Владимире разгорелся пожар, жильцы эвакуировались, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БеспилотникиВладимирская Область

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