Сальдо приравнял атаки беспилотников ВСУ к оружию массового поражения

Ранее Сальдо отмечал, что украинская армия активизировала попытки ударов в глубокий тыл Херсонской области. Под атаками оказываются дорожная инфраструктура, мосты, энергетические объекты и медицинские учреждения. С начала текущего года в регионе погибли шесть медиков, а еще двадцать получили ранения.

На этой неделе Сальдо подписал указ о введении режима техногенной ЧС в Херсонской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

