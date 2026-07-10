Сальдо приравнял атаки беспилотников ВСУ к оружию массового поражения
Масштабные атаки украинских БПЛА на Херсонскую область можно приравнять к использованию оружия массового поражения. Такое заявление сделал глава региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.
По словам губернатора, киевский режим при технологической поддержке западных стран создает системы, которые вполне допустимо считать оружием массового уничтожения. Огромное количество беспилотников, постоянно находящихся на дежурстве в небе, уже подпадает под эту категорию, и реагировать на них следует соответствующим образом.
Ранее Сальдо отмечал, что украинская армия активизировала попытки ударов в глубокий тыл Херсонской области. Под атаками оказываются дорожная инфраструктура, мосты, энергетические объекты и медицинские учреждения. С начала текущего года в регионе погибли шесть медиков, а еще двадцать получили ранения.
На этой неделе Сальдо подписал указ о введении режима техногенной ЧС в Херсонской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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