Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании Палестины
Премьер-министры Великобритании, Канады и Австралии Кир Стармер, Марк Карни и Энтони Альбанезе объявили о признании Палестины. Соответствующие заявления премьер-министров опубликованы в соцсети X.
В заявлении премьер-министры Канады добавляется, что палестинская администрация заверила Канаду и международное сообщество в проведении необходимых реформ. Среди них — коренное реформирование системы управления, проведение всеобщих выборов в 2026 году, в которых движение ХАМАС не сможет участвовать, а также демилитаризация палестинского государства.
Премьер-министр Канады также отметил, что действующее правительство Израиля целенаправленно препятствует созданию палестинского государства.
Ранее АФП сообщало, что 10 стран объявят о признании Палестины на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
