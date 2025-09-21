Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании Палестины

В заявлении премьер-министры Канады добавляется, что палестинская администрация заверила Канаду и международное сообщество в проведении необходимых реформ. Среди них — коренное реформирование системы управления, проведение всеобщих выборов в 2026 году, в которых движение ХАМАС не сможет участвовать, а также демилитаризация палестинского государства.

Премьер-министр Канады также отметил, что действующее правительство Израиля целенаправленно препятствует созданию палестинского государства.

Ранее АФП сообщало, что 10 стран объявят о признании Палестины на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».