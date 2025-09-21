В Московском марафоне приняло участие рекордное число бегунов

Отмечается, что движение открыто на Страстном, Петровском, Сретенском, Чистопрудном и Цветном бульварах.

Директор марафона Дмитрий Тарасов на пресс-подходе перед стартом забега сообщил, что на дистанцию 42,2 км вышли 20 тысяч спортсменов. Он также отметил, что Московский марафон, который проводится в 12-й раз, является крупнейшим беговым событием в Москве. Тарасов отметил, что сегодня в марафоне участвуют 20 тысяч спортсменов, а в целом на Московский марафон зарегистрировались 50 тысяч участников из 65 стран, что стало абсолютным рекордом.

Ранее сообщалось, что более 60 улиц и набережных российской столицы будут временно перекрыты из-за проведения Московского марафона 20 и 21 сентября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».