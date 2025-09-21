В Московском марафоне приняло участие рекордное число бегунов
Движение транспорта на ряде улиц открыто после проведения Московского марафона. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Отмечается, что движение открыто на Страстном, Петровском, Сретенском, Чистопрудном и Цветном бульварах.
Директор марафона Дмитрий Тарасов на пресс-подходе перед стартом забега сообщил, что на дистанцию 42,2 км вышли 20 тысяч спортсменов. Он также отметил, что Московский марафон, который проводится в 12-й раз, является крупнейшим беговым событием в Москве. Тарасов отметил, что сегодня в марафоне участвуют 20 тысяч спортсменов, а в целом на Московский марафон зарегистрировались 50 тысяч участников из 65 стран, что стало абсолютным рекордом.
Ранее сообщалось, что более 60 улиц и набережных российской столицы будут временно перекрыты из-за проведения Московского марафона 20 и 21 сентября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Спартак» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
- Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании Палестины
- В Московском марафоне приняло участие рекордное число бегунов
- Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана «Формулы-1»
- Эксперт по гаджетам назвал некритичным дефекты алюминиевого корпуса новых iPhone
- Президент Сирии прибыл в США с первым за последние 58 лет визитом
- Хинштейн официально стал губернатором Курской области
- Лидер «Формулы-1» Пиастри разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана
- DJ Smash предрек диско всплеск популярности в России в 2026 году
- Московское «Динамо» в гостях обыграло «Оренбург»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru