В Херсонской области задержали украинского наводчика

«По переданным им [пособником] сведениям были обстреляны позиции ВС РФ, в результате чего погиб российский военнослужащий. Расплата пришла быстро: перед 39-летним задержанным выросла реальная перспектива сесть на 20 лет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Сальдо подчеркнул, что работа по выявлению наводчиков и информаторов противника в регионе продолжается.

Ранее ФСБ задержала жительницу Забайкальского края за шпионаж в пользу Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

