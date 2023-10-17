В Херсонской области задержали украинского наводчика

ФСБ задержала в Херсонской области пособника украинских войск, который предоставлял им данные о позициях Вооруженных сил России. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.

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«По переданным им [пособником] сведениям были обстреляны позиции ВС РФ, в результате чего погиб российский военнослужащий. Расплата пришла быстро: перед 39-летним задержанным выросла реальная перспектива сесть на 20 лет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Сальдо подчеркнул, что работа по выявлению наводчиков и информаторов противника в регионе продолжается.

Ранее ФСБ задержала жительницу Забайкальского края за шпионаж в пользу Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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