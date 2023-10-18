Сальдо сообщил о неудачной попытке ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на левом берегу Днепра провалилась, написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В Херсонской области два человека пострадали при обстреле ВСУ

По его словам, бойцы российской группировки «Днепр» нанесли противнику тяжелое поражение. Сальдо заявил, что подразделения ВСУ понесли большие потери.

Российские силы пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп. Их остатки запросили эвакуацию, рассказал губернатор.

В Херсонской области 17 октября задержали пособника украинских войск, который передавал противнику данные о позициях Вооруженных сил России, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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