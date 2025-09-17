В школе во Владивостоке обрушилась часть потолка
Потолочная конструкция частично обрушилась в школе №46 во Владивостоке, никто не пострадал. Об этом заявили в прокуратуре Приморского края.
«Прокуратура организовала проведение проверки по факту частичного обрушения потолочной конструкции в школе №46 на Батарейной улице... Надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.
Ведомство оценит действия ответственных должностных лиц и проверит, поступали ли ранее обращения от родителей о состоянии здания учебного заведения.
По данным СМИ, обрушившаяся конструкция задела двух учениц. Как сообщает 360.ru со ссылкой на источник, у одной из девочек сотрясение мозга.
Ранее потолок обрушился на покупателей и продавца в магазине в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
