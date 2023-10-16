В Херсонской области два человека пострадали при обстреле ВСУ

Два жителя Херсонской области пострадали в результате обстрела региона украинскими войсками. Об этом сообщил глава области Владимир Сальдо.

При атаке дрона в Запорожской области пострадала женщина

Как отметил губернатор, в воскресенье и в ночь на понедельник ВСУ выпустили 93 снаряда по населенным пунктам на левом берегу Херсонской области.

«Особенно сильному террористическому обстрелу подверглись Алешки, где тяжелые ранения получила 82-летняя женщина. В Казачьих Лагерях ранен 52-летний мирный житель», — написал Сальдо в Telegram.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что один мирный житель пострадал при обстреле города со стороны Украины, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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