Ассоциация туроператоров опровергла «нашествие акул» в Египте
Практически все отели Египта уже оборудованы сетками, а о массовом наплыве акул у курортного побережья речи не идет, заявил НСН Артур Мурадян.
Информация о «нашествии акул» в Египте раздута из единичного случая появления акулы. Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Российские туристы пожаловались на закрытие пляжей в Египте из‑за нашествия акул, пишет Telegram-канал Shot. По данным СМИ, ограничения коснулись популярных курортов Хургады и Макади По словам отдыхающих, хищников заметили у побережья отелей Cleopatra Luxury Beach, Labranda Royal Makadi и Stella Makadi. В результате власти приняли решение временно закрыть пляжи возле десяти гостиниц. Мурадян уточнил, что сейчас уже все ограничения сняты.
«Во-первых, эта информация не соответствует действительности. Мы видим искажение факта единичного появления акулы в локации, где сразу же были закрыты все пляжные активности на трое суток. Во-вторых, на текущий момент все ограничения сняты, и никаких новых сообщений о появлении акул на пляжах мы не получали. Поэтому, к сожалению, эта информация преподносит ситуацию, как массовую. Мы надеемся, что туристы прислушаются к рекомендациям туроператоров соблюдать меры безопасности и руководствоваться указаниями спасательной службы Египта. Большинство отелей и так уже оборудованы сетками», - рассказал собеседник НСН.
При этом Мурадян уточнил, что курорт Макади не пользуется популярностью у российских туристов.
«Нет. Едут в Шарм-эль-Шейхи и Хургаду – вот два основных направления», - отметил он.
Ранее заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян заявил НСН, что из-за глобального потепления белые акулы заплывают даже в северные широты и все чаще встречаются у берегов Сахалина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В отрасли объяснили ценность российских туристов для европейцев
- В школе во Владивостоке обрушилась часть потолка
- Ассоциация туроператоров опровергла «нашествие акул» в Египте
- Президент Казахстана наградил патриарха Кирилла орденом «Золотой орел»
- Психолог Наумова рассказала, почему нельзя запрещать ребенку фастфуд
- Зеленский призвал Запад больше думать об Украине, а не об отношениях с Россией
- Один человек пострадал при взрыве в квартире жилого дома в Ангарске
- Зеленский и Трамп готовят Украину к трудным решениям в случае неудач ВСУ
- Из Москвы в Краснодар вылетел первый с 2022 года самолет
- Гутерреш призвал реформировать СБ ООН с реалиями 1945 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru