«Во-первых, эта информация не соответствует действительности. Мы видим искажение факта единичного появления акулы в локации, где сразу же были закрыты все пляжные активности на трое суток. Во-вторых, на текущий момент все ограничения сняты, и никаких новых сообщений о появлении акул на пляжах мы не получали. Поэтому, к сожалению, эта информация преподносит ситуацию, как массовую. Мы надеемся, что туристы прислушаются к рекомендациям туроператоров соблюдать меры безопасности и руководствоваться указаниями спасательной службы Египта. Большинство отелей и так уже оборудованы сетками», - рассказал собеседник НСН.

При этом Мурадян уточнил, что курорт Макади не пользуется популярностью у российских туристов.

«Нет. Едут в Шарм-эль-Шейхи и Хургаду – вот два основных направления», - отметил он.

Ранее заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян заявил НСН, что из-за глобального потепления белые акулы заплывают даже в северные широты и все чаще встречаются у берегов Сахалина.



