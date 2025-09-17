Ассоциация туроператоров опровергла «нашествие акул» в Египте

Практически все отели Египта уже оборудованы сетками, а о массовом наплыве акул у курортного побережья речи не идет, заявил НСН Артур Мурадян.

Информация о «нашествии акул» в Египте раздута из единичного случая появления акулы. Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Российские туристы пожаловались на закрытие пляжей в Египте из‑за нашествия акул, пишет Telegram-канал Shot. По данным СМИ, ограничения коснулись популярных курортов Хургады и Макади По словам отдыхающих, хищников заметили у побережья отелей Cleopatra Luxury Beach, Labranda Royal Makadi и Stella Makadi. В результате власти приняли решение временно закрыть пляжи возле десяти гостиниц. Мурадян уточнил, что сейчас уже все ограничения сняты.

Россиянам рассказали, где в стране обитают смертельно опасные акулы

«Во-первых, эта информация не соответствует действительности. Мы видим искажение факта единичного появления акулы в локации, где сразу же были закрыты все пляжные активности на трое суток. Во-вторых, на текущий момент все ограничения сняты, и никаких новых сообщений о появлении акул на пляжах мы не получали. Поэтому, к сожалению, эта информация преподносит ситуацию, как массовую. Мы надеемся, что туристы прислушаются к рекомендациям туроператоров соблюдать меры безопасности и руководствоваться указаниями спасательной службы Египта. Большинство отелей и так уже оборудованы сетками», - рассказал собеседник НСН.

При этом Мурадян уточнил, что курорт Макади не пользуется популярностью у российских туристов.

«Нет. Едут в Шарм-эль-Шейхи и Хургаду – вот два основных направления», - отметил он.

Ранее заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян заявил НСН, что из-за глобального потепления белые акулы заплывают даже в северные широты и все чаще встречаются у берегов Сахалина.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:РостуризмЕгипет

Горячие новости

Все новости

партнеры