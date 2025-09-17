Россияне с навыками обращения с ИИ выиграют при трудоустройстве
Умение обращаться с нейросетями поможет в карьере, заявил НСН разработчик сайта Кремля Артем Геллер
Умение применять искусственный интеллект даже на уровне обычного пользователя может стать преимуществом при трудоустройстве, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Рынок онлайн-образования в сфере искусственного интеллекта к концу года может достичь 5,6 млрд рублей, прогнозирует компания Smart Ranking на основе исследования этого рынка. Так, его объем в сфере обучения работе с нейросетями за первую половину 2025 года уже превысил 2,1 млрд рублей, тогда как по итогам 2024 года показатель составил 4,5 млрд рублей. При этом участники IT-рынка прогнозируют, что умение применять нейросети вскоре станет для работодателей обязательным условием для сотрудников.
«Уже сейчас во многих компаниях на собеседованиях интересуются, насколько человек вовлечен в сферу ИИ, какими приложениями он пользуется на простом уровне, какие задачи решает с помощью нейросетей. Такой навык идет небольшим плюсом в резюме. Этот опыт работник может обратить в свою пользу, потому что будет быстрее выполнять какие-то задачи, с которыми искусственный интеллект уже хорошо справляется. Это позволит вам выглядеть лучше в глазах начальства, менеджмента, успевать делать больше и лучше, тем самым продвигаться по карьерной лестнице. Тут не будет такой истории, как в школе, дескать, «он списал у ИИ» - раз человек умеет пользоваться инструментами, а результаты его труда устраивают работодателя, значит все хорошо», - отметил собеседник НСН.
Артем Геллер также прогнозирует бурное развитие новых профессий, связанных с применением ИИ.
«Сейчас эту специализацию условно называют «частный оператор» нейросетей, люди, которые тренируют алгоритм ИИ. Профессий тут появится довольно много. Более того, в существующих профессиях появятся ответвления, связанные именно с этой сферой. Например, был просто инженер, стал инженер искусственного интеллекта, был просто дизайнер, рядом появилась ещё одна профессия – дизайнер, который может решать задачи с помощью нейросетей. Пока названий у этих профессий нет. Такие люди смогут больше зарабатывать, расти по карьерной лестнице. Кроме того, ИИ позволят нам трудиться на нескольких работах, что также повышает наш доход», - пояснил эксперт.
В свою очередь глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предостерег от поспешного введения ограничений и регулирования искусственного интеллекта. Это, по его словам, может помешать развитию данный сферы в России.
