Умение применять искусственный интеллект даже на уровне обычного пользователя может стать преимуществом при трудоустройстве, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Рынок онлайн-образования в сфере искусственного интеллекта к концу года может достичь 5,6 млрд рублей, прогнозирует компания Smart Ranking на основе исследования этого рынка. Так, его объем в сфере обучения работе с нейросетями за первую половину 2025 года уже превысил 2,1 млрд рублей, тогда как по итогам 2024 года показатель составил 4,5 млрд рублей. При этом участники IT-рынка прогнозируют, что умение применять нейросети вскоре станет для работодателей обязательным условием для сотрудников.

«Уже сейчас во многих компаниях на собеседованиях интересуются, насколько человек вовлечен в сферу ИИ, какими приложениями он пользуется на простом уровне, какие задачи решает с помощью нейросетей. Такой навык идет небольшим плюсом в резюме. Этот опыт работник может обратить в свою пользу, потому что будет быстрее выполнять какие-то задачи, с которыми искусственный интеллект уже хорошо справляется. Это позволит вам выглядеть лучше в глазах начальства, менеджмента, успевать делать больше и лучше, тем самым продвигаться по карьерной лестнице. Тут не будет такой истории, как в школе, дескать, «он списал у ИИ» - раз человек умеет пользоваться инструментами, а результаты его труда устраивают работодателя, значит все хорошо», - отметил собеседник НСН.