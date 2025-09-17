Рябков рассказал о контактах России и США по разным линиям
17 сентября 202509:59
Россия и США сохраняют контакты по разным линиям. Об этом рассказал журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По словам дипломата, стороны «в полном контакте», диалог продолжается по разным линиям.
«Надо добиться того, чтобы мощный импульс, который последовал от лидеров по итогам их встречи в Анкоридже, трансформировался в реальные договоренности», - подчеркнул замглавы МИД.
Ранее Рябков заявил, что Украина и ее европейские союзники саботируют договоренности, достигнутые на российско-американских переговорах, пишет 360.ru.
