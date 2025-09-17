В отрасли объяснили ценность российских туристов для европейцев

Поток отдыхающих в страны Европы снизился, но он не перестал быть менее ценным, заявил НСН Александр Осауленко.

Российские туристы являются самыми платежеспособными, поэтому они очень важны для стран, которые нуждаются в развитии своих экономик, рассказал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с НСН.

Сразу пять стран Евросоюза заблокировали решение ЕС об ограничении выдачи виз россиянам, сообщило издание Politico. Это Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия. Российские туристы являются весомым источником дохода, а греческое издание Pronews даже отметило, что россияне оставляют в стране по 1300 евро в день, что вдвое больше любых других отдыхающих. Осауленко согласился, что главная ценность туристов из России в том, что они помогают экономикам стран Европы.

Генконсульство Испании в Москве приостановило выдачу виз россиянам
«Российские туристы входят в тройку наиболее желаемых. Они в среднем тратит достаточное количество денежных средств и поддерживают экономику. Поэтому больше всего за них переживают те государства, которым важен туризм как источник дохода. Вполне возможно, что речь идет о суммах больше 1000 евро в день, включая транспорт, питание, проживание и покупки на месте. Те, кто сейчас пришли на место россиян, могут приезжать в трехзвездочные отели, питаться едой из супермаркетов, а не в кафе и ресторанах отеля, не брать лежаки и зонтики в аренду. Поэтому российских туристов помнят и ждут. Поток сейчас хоть и не массовый, но ценный», — отметил он.

Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов назвал НСН плюсы заграничного отдыха в бархатный сезон.

ФОТО: Алексей Зотов / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзЗагранпаспортТуризм

