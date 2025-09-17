Российские туристы являются самыми платежеспособными, поэтому они очень важны для стран, которые нуждаются в развитии своих экономик, рассказал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с НСН.

Сразу пять стран Евросоюза заблокировали решение ЕС об ограничении выдачи виз россиянам, сообщило издание Politico. Это Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия. Российские туристы являются весомым источником дохода, а греческое издание Pronews даже отметило, что россияне оставляют в стране по 1300 евро в день, что вдвое больше любых других отдыхающих. Осауленко согласился, что главная ценность туристов из России в том, что они помогают экономикам стран Европы.