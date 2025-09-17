Глава Европарламента приехала в Киев
17 сентября 202510:23
Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом на Украину. Об этом сообщил телеканал «Общественное», сославшись на источники в дипломатических кругах.
«Председатель Европарламента... прибыла в Киев», - отмечает СМИ.
Метсола подтвердила визит в город. Глава ЕП опубликовала в соцсети Х фотографию на фоне поезда с подписью «Следующая остановка: Киев».
Ранее украинскую столицу посетил сын короля Великобритании Карла III принц Гарри, пишет 360.ru.
