Глава Европарламента приехала в Киев

Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом на Украину. Об этом сообщил телеканал «Общественное», сославшись на источники в дипломатических кругах.

Глава МИД Польши приехал в Киев

«Председатель Европарламента... прибыла в Киев», - отмечает СМИ.

Метсола подтвердила визит в город. Глава ЕП опубликовала в соцсети Х фотографию на фоне поезда с подписью «Следующая остановка: Киев».

Ранее украинскую столицу посетил сын короля Великобритании Карла III принц Гарри, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
