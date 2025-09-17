«Возможно, он придумает что-то для продвижения этой сети. Из опыта могу сказать, что очень мало известных личностей, привлеченных к развитию сетей ресторанов, добивались большого успеха. Обычно работает тандем: ресторатор, который имеет опыт в бизнесе, и известное лицо, которое занимается продвижением. А так я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Артист должен быть на сцене театра или в кино, а ресторатор должен быть в ресторане. Хот-доги в целом пользуются у нас популярностью, потому что это быстро и удобно, конкретно про этот проект и его успех ничего сказать не могу», - рассказал он.

Сеть «Хот Дог Бульдог» запущена летом 2021 года основателем сети «Чайхона №1» Алексеем Васильчуком и шоуменом Гариком Харламовым. Планировалось открыть 20 собственных и около 1 тыс. франчайзинговых заведений, говорил Васильчук в интервью Forbes. Почти год назад ресторатор и его сын Артемий Васильчук покинули компанию. Сейчас работает только 15 сосисочных.

