Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских в Голой Пристани

Он отметил, что среди погибших была 33-летняя беременная женщина. По словам Сальдо, ранены еще два человека, их доставляют в больницу.

Ранее, 7 июня, Владимир Сальдо сообщил, что власти Херсонской области вывозят детей из подтопленных населенных пунктов, которые расположены ниже Каховской ГЭС. По его словам, взрослые не спешат эвакуироваться. Сальдо подчеркнул, что люди хотят схода воды, чтобы дальше работать на своей земле, сообщает «Радиоточка НСН».

