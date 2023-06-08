Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС

Пять человек погибли, еще 41 пострадал в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС В Госдуме сообщили, что планируют расширить статус участников боевых действий Зеленский заявил, что никогда бы не отдал приказ о подрыве «Северных потоков» Пушилин: украинские войска необходимо отодвинуть как минимум на 500 км от границ присоединенных к России регионов Gloria Jeans подтвердила сообщения об утечке данных пользователей