Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС
Пять человек погибли из-за наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире «Соловьев Live».
Ранее градоначальник сообщил, что семь человек пропали без вести после ЧП.
«Из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули», — рассказал Леонтьев.
Местные власти занимаются эвакуацией еще двух человек.
Ранее из-за разрушения конструкций Каховской ГЭС начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, ряд населенных пунктов оказались затоплены. Президент Владимир Путин отметил, что ЧП — «варварская акция» Киева, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru