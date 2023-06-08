Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС

Пять человек погибли из-за наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире «Соловьев Live».

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Ранее градоначальник сообщил, что семь человек пропали без вести после ЧП.

«Из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули», — рассказал Леонтьев.

Местные власти занимаются эвакуацией еще двух человек.

Ранее из-за разрушения конструкций Каховской ГЭС начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, ряд населенных пунктов оказались затоплены. Президент Владимир Путин отметил, что ЧП — «варварская акция» Киева, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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