Сальдо считает, что Запад оставит Зеленского на посту президента
Украинский лидер Владимир Зеленский сможет остаться на своем посту после окончания специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
По его словам, это произойдет в случае, если такое решение примет Запад. Политик считает, что Зеленский уже начал готовиться к выборам главы государства по указанию Запада.
Выборы президента Украины состоятся после урегулирования конфликта на территории страны, заявил ранее руководитель офиса главы государства Андрей Ермак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru