На Украине заявили, что выборы президента пройдут после подписания мирного договора

«[Президент Украины Владимир] Зеленский сказал, что сразу после мира мы будем готовы незамедлительно начать правильные демократические выборы», — отметил Ермак.

Он не уточнил, будет ли Зеленский участвовать в голосовании.

В мае истек срок президентских полномочий Зеленского, на Украине должны были пройти выборы нового главы государства. Однако голосование отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

