На Украине заявили, что выборы президента пройдут после подписания мирного договора
Выборы президента Украины состоятся после урегулирования конфликта на территории страны, заявил руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский сказал, что сразу после мира мы будем готовы незамедлительно начать правильные демократические выборы», — отметил Ермак.
Он не уточнил, будет ли Зеленский участвовать в голосовании.
В мае истек срок президентских полномочий Зеленского, на Украине должны были пройти выборы нового главы государства. Однако голосование отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru