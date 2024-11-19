Зеленский заявил, что на Украине не будет выборов в период военного положения
Какие-либо выборы на Украине не будут проводиться в период действия военного положения. Как депутат Верховной рады Ярослав Железняк, такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
В своём Telegram-канале парламентарий указал, что представляя в Раде так называемый план стойкости украинский лидер подчеркнул, что проводить выборы в военное время не позволяют конституция и законы страны.
«Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы», - цитирует Зеленского Железняк.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нюта Федермессер покинула пост директора Московского центра паллиативной помощи
- Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании
- Продюсер Фадеев анонсировал первый трек новой группы «Серебро»
- Депутат Водолацкий заявил, что президент Абхазии не должен был подавать в отставку
- Депутат Арефьев заявил, что нынешние пенсии в России нарушают международные нормы
- Бывшие бойцы ЧВК получат статус ветерана СВО на основе свидетельств очевидцев
- Владимир Зеленский представил «План стойкости» для Украины
- Зеленский заявил, что на Украине не будет выборов в период военного положения
- Житель Мариуполя предстанет перед судом за шпионаж
- Лондон ввел санкции против министров образования Крыма и Запорожской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru