В своём Telegram-канале парламентарий указал, что представляя в Раде так называемый план стойкости украинский лидер подчеркнул, что проводить выборы в военное время не позволяют конституция и законы страны.

«Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы», - цитирует Зеленского Железняк.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

