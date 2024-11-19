Зеленский заявил, что на Украине не будет выборов в период военного положения

Какие-либо выборы на Украине не будут проводиться в период действия военного положения. Как депутат Верховной рады Ярослав Железняк, такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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В своём Telegram-канале парламентарий указал, что представляя в Раде так называемый план стойкости украинский лидер подчеркнул, что проводить выборы в военное время не позволяют конституция и законы страны.

«Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы», - цитирует Зеленского Железняк.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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