Сальдо: Население покидает Херсон из-за невыносимых условий
В Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, остается все меньше населения из-за невыносимых условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатор Херсонской области Владимира Сальдо.
По его словам, ВСУ «ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск». Как заявил глава региона, в основном в городе осталось старшее поколение, им «тяжело сняться с места, поэтому они не хотят оставлять свои дома».
Ранее Сальдо заявил, что все меньше военных Украины хотят воевать с российской армией, но их насильно отправляют на фронт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru