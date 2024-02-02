Сальдо: Население покидает Херсон из-за невыносимых условий

В Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, остается все меньше населения из-за невыносимых условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатор Херсонской области Владимира Сальдо.

Сальдо раскрыл последствия удара ВСУ по школе в Херсонской области

По его словам, ВСУ «ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск». Как заявил глава региона, в основном в городе осталось старшее поколение, им «тяжело сняться с места, поэтому они не хотят оставлять свои дома».

Ранее Сальдо заявил, что все меньше военных Украины хотят воевать с российской армией, но их насильно отправляют на фронт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияХерсон

Горячие новости

Все новости

партнеры