Сальдо: Население покидает Херсон из-за невыносимых условий

По его словам, ВСУ «ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск». Как заявил глава региона, в основном в городе осталось старшее поколение, им «тяжело сняться с места, поэтому они не хотят оставлять свои дома».

Ранее Сальдо заявил, что все меньше военных Украины хотят воевать с российской армией, но их насильно отправляют на фронт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

