Сальдо: Киев готовит информационную провокацию в Херсоне
21 сентября 202313:58
Украина ведет подготовку к информационной провокации в Херсоне, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, в Херсон уже прибыли журналисты из Германии и Испании. Сальдо уверен в том, что иностранные СМИ планируют снимать постановочные видеоролики о "пытках гражданских лиц" в период освобождения города.
Ранее ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском городском округе, никто не пострадал, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru