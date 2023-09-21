Сальдо: Киев готовит информационную провокацию в Херсоне

Украина ведет подготовку к информационной провокации в Херсоне, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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По его словам, в Херсон уже прибыли журналисты из Германии и Испании. Сальдо уверен в том, что иностранные СМИ планируют снимать постановочные видеоролики о "пытках гражданских лиц" в период освобождения города.

Ранее ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском городском округе, никто не пострадал, передает RT.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияПровокацияВСУУкраинаХерсон

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