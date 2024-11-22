Львова-Белова: В Россию из Сирии вернули 26 детей

Она уточнила, что это 14 мальчиков и 12 девочек в возрасте от 5 до 12 лет, которые, прежде чем встретиться с родными, пройдут в Москве медобследование и реабилитацию.

«С учётом этой группы ребят в Россию уже удалось вернуть 592 ребёнка из Сирии, Ирака, Пакистана, Турции», - заключила омбудсмен.

Ранее Львова-Белова заявила, что ещё девять детей вернулись из России к родителям на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».