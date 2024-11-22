Борисов: Проект МКС должен остаться совместным с США до затопления станции
Международная космическая станция (МКС) началась как проект России и Соединенных Штатов, и ее судьба должна решаться совместно. Такое мнение выразил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Он отметил, что в настоящее время обсуждаются варианты сведения станции с орбиты с ее последующим затоплением в океане. Борисов подчеркнул, что решения, в том числе технические, должны устраивать обе стороны.
По мнению главы «Роскосмоса», завершение проекта МКС нужно рассматривать не с точки зрения политических амбиций, а с точки зрения надежности и целесообразности. Он напомнил, что Вашингтон рассматривает возможность сведения МКС с орбиты без помощи российских грузовиков «Прогресс».
МКС находится на орбите с 1998 года. Ее эксплуатация была продлена до 2024 года и возможна далее. Отмечалось, что орбиту Международной космической станции приходится корректировать 16-20 раз в год для уклонения от космического мусора, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru