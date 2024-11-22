В Белоруссии заявили, что попытки сместить Лукашенко обрели формы терроризма

По его словам, попытки поменять руководство республики происходили на протяжении всего времени существования белорусского государства, однако в последние годы они приобрели «откровенно террористические формы».

«Мы уже столкнулись с тем, что готовят террористов, боевиков, причем с привлечением в том числе бывших уголовников, людей с низкой социальной ответственностью, людей без совести и каких-то гуманистических принципов», - указал дипломат.

Ранее Общенациональное телевидение республики (ОНТ) выпустило фильм «Бесы» посвященный готовящемуся за рубежом военному вторжению в Белоруссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

