В Белоруссии заявили, что попытки сместить Лукашенко обрели формы терроризма
Попытки сместить президента Белоруссии Александра Лукашенко предпринимались ещё до выборов 2020 года. Об этом журналистам заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков.
По его словам, попытки поменять руководство республики происходили на протяжении всего времени существования белорусского государства, однако в последние годы они приобрели «откровенно террористические формы».
«Мы уже столкнулись с тем, что готовят террористов, боевиков, причем с привлечением в том числе бывших уголовников, людей с низкой социальной ответственностью, людей без совести и каких-то гуманистических принципов», - указал дипломат.
Ранее Общенациональное телевидение республики (ОНТ) выпустило фильм «Бесы» посвященный готовящемуся за рубежом военному вторжению в Белоруссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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