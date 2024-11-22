СМИ: В Самаре отменили концерт комика Демидова после шутки об Иисусе и вине

Шоу комика Гурама Демидова в Самаре отменили после того, как на него пожаловались общественники, сообщил Telegram-канал Baza.

Накануне журналист телеканала «Спас» опубликовал фрагмент выступления Демидова, в котором комик пошутил, что Иисус был русским и открыл сеть магазинов «Красное и Белое».