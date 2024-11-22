СМИ: В Самаре отменили концерт комика Демидова после шутки об Иисусе и вине

Шоу комика Гурама Демидова в Самаре отменили после того, как на него пожаловались общественники, сообщил Telegram-канал Baza.

Накануне журналист телеканала «Спас» опубликовал фрагмент выступления Демидова, в котором комик пошутил, что Иисус был русским и открыл сеть магазинов «Красное и Белое».

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Представители объединения «Сорок Сороков» не оценили такого юмора и написали на Демидова заявление в Следственный комитет с просьбой проверить его выступление на предмет оскорбления чувств верующих.

После этого концерт юмориста в Самаре был отменен.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал признанного иноагентом комика Данилу Поперечного на 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии, передает |Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Гурам Демидов / VK
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