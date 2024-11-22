Депутат Горячева выступила против введения в детсадах курса «Основы государственности»

«Дошкольное образование ставит перед собой другие задачи: развивать в ребенке любознательность, эмоциональную чуткость, умение взаимодействовать с миром. Любовь к Родине воспитывается не уроками, а через участие в общих делах и созидательную деятельность», - заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Горячевой, для формирования личности ребенка важна социализация, а не только изучение истории и законов.

Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила «Радиоточке НСН», что основы российской государственности — слишком серьезная и непонятная тема для дошкольников, вполне достаточно рассказывать им в доступной форме о любви к Родине на примере своей семьи и заниматься тематическим творчеством.

