Депутат Горячева выступила против введения в детсадах курса «Основы государственности»

Курс «Основы российской государственности» не стоит вводить в детских садах, поскольку гражданская идентичность человека формируется в подростковом возрасте, заявила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

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«Дошкольное образование ставит перед собой другие задачи: развивать в ребенке любознательность, эмоциональную чуткость, умение взаимодействовать с миром. Любовь к Родине воспитывается не уроками, а через участие в общих делах и созидательную деятельность», - заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Горячевой, для формирования личности ребенка важна социализация, а не только изучение истории и законов.

Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила «Радиоточке НСН», что основы российской государственности — слишком серьезная и непонятная тема для дошкольников, вполне достаточно рассказывать им в доступной форме о любви к Родине на примере своей семьи и заниматься тематическим творчеством.

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ФОТО: РИА Новости
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