Депутат Горячева выступила против введения в детсадах курса «Основы государственности»
Курс «Основы российской государственности» не стоит вводить в детских садах, поскольку гражданская идентичность человека формируется в подростковом возрасте, заявила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
«Дошкольное образование ставит перед собой другие задачи: развивать в ребенке любознательность, эмоциональную чуткость, умение взаимодействовать с миром. Любовь к Родине воспитывается не уроками, а через участие в общих делах и созидательную деятельность», - заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Горячевой, для формирования личности ребенка важна социализация, а не только изучение истории и законов.
Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила «Радиоточке НСН», что основы российской государственности — слишком серьезная и непонятная тема для дошкольников, вполне достаточно рассказывать им в доступной форме о любви к Родине на примере своей семьи и заниматься тематическим творчеством.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru