Москвичка выиграла 100 млн рублей в лотерею, покупая мед в торговом центре
Жительница Москвы выиграла 100 млн рублей, купив билет моментальной лотереи в торговом центре (ТЦ) «Афимолл», сообщили РИА Новости со ссылкой на «Столото».
Женщина рассказала, что пошла в ТЦ за медом после работы. Также она поделилась, что обычно покупает лотерейные билеты на основе чисел в их номерах, которые соответствуют сумме цифр ее дня рождения и носит некоторые талисманы на удачу, такие как золотую птичку и копилку-башмачок.
В «Столото» уточнили, что женщина работает в строительной сфере.
Победительница рассказала, что потратит выигрыш на жилье для детей и купит всем памятные презенты.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов раскритиковал идею запуска в России лотереи среди новорождённых, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru