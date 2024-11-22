Москвичка выиграла 100 млн рублей в лотерею, покупая мед в торговом центре

Жительница Москвы выиграла 100 млн рублей, купив билет моментальной лотереи в торговом центре (ТЦ) «Афимолл», сообщили РИА Новости со ссылкой на «Столото».

Женщина рассказала, что пошла в ТЦ за медом после работы. Также она поделилась, что обычно покупает лотерейные билеты на основе чисел в их номерах, которые соответствуют сумме цифр ее дня рождения и носит некоторые талисманы на удачу, такие как золотую птичку и копилку-башмачок.