Карпин объяснил, почему не зовет Дзюбу в сборную

По его словам, среди российских футболистов есть те, которые не уступают 36-летнему Дзюбе в мастерстве.

«И в силу возраста, и есть другие нападающие, которые как минимум не хуже, по нашему мнению», - сказал тренер.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что наставнику сборной России Валерию Карпину следует вызвать Дзюбу на матч с Брунеем, сообщает RT.