Карпин объяснил, почему не зовет Дзюбу в сборную

Нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу не вызывают в состав сборной России, в том числе, из-за его возраста. Об этом в интервью «РБ Спорт» заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Зачем?»: Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России

По его словам, среди российских футболистов есть те, которые не уступают 36-летнему Дзюбе в мастерстве.

«И в силу возраста, и есть другие нападающие, которые как минимум не хуже, по нашему мнению», - сказал тренер.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что наставнику сборной России Валерию Карпину следует вызвать Дзюбу на матч с Брунеем, сообщает RT.

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Фото: instagram.com/artem.dzyuba
ТЕГИ:ФутболСборная России По ФутболуФутболистАртем ДзюбаВалерий Карпин

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