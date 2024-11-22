Карпин объяснил, почему не зовет Дзюбу в сборную
Нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу не вызывают в состав сборной России, в том числе, из-за его возраста. Об этом в интервью «РБ Спорт» заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
По его словам, среди российских футболистов есть те, которые не уступают 36-летнему Дзюбе в мастерстве.
«И в силу возраста, и есть другие нападающие, которые как минимум не хуже, по нашему мнению», - сказал тренер.
Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что наставнику сборной России Валерию Карпину следует вызвать Дзюбу на матч с Брунеем, сообщает RT.
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