На Украине приняли закон о правах нацменьшинств на Украине
21 сентября 202313:08
Верховная Рада Украины приняла изменения в законопроект о правах меньшинств, сообщают местные СМИ.
Решение одобрили 318 депутатов. Таким образом, государство должно принимать меры для достижения в различных сферах подлинного равенства между нацменьшинствами.
Правительство также должно безвозмездно предоставлять учебники и пособия тем представителям, кто получает среднее образование, а также педагогам.
Накануне Кабмин Украины уволил всех заместителей министра обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru