На Украине приняли закон о правах нацменьшинств на Украине

Верховная Рада Украины приняла изменения в законопроект о правах меньшинств, сообщают местные СМИ.

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Решение одобрили 318 депутатов. Таким образом, государство должно принимать меры для достижения в различных сферах подлинного равенства между нацменьшинствами.

Правительство также должно безвозмездно предоставлять учебники и пособия тем представителям, кто получает среднее образование, а также педагогам.

Накануне Кабмин Украины уволил всех заместителей министра обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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