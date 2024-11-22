Минстрой спрогнозировал снижение продаж новостроек в 2025 году
В 2025 году ожидается снижение продаж новостроек в России, заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает РИА Новости.
По его словам, с учетом «сумасшедшей» динамики продаж квартир в первом полугодии 2024 года, сейчас продажи упали на 20%. Далее этот тренд будет набирать обороты, уверен Стасишин.
По его словам, рост цен на новостройки в России прекращается. Так, за третий квартал на первичном рынке цены увеличились на 0,4%, на вторичном – снизились на 0,8%. По словам Стасишина, с начала 2024 года новостройки подорожали на 7%, однако в реальном выражении за вычетом инфляции – на 1,2%.
Ранее сообщалось, что за год дома в Сочи подешевели на 32%, так как спрос заметно снижался последние три года. По данным аналитиков, спрос на дома упал на 28,7% в этом году, но рынок начал охлаждаться гораздо раньше, что усиленно тянет цены вниз, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru