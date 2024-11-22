Полиция изъяла из якутского кафе-бара более 3 тысяч бутылок алкоголя без лицензии
Правоохранители изъяли из кафе-бара и магазина Якутии свыше 3 тысяч бутылок алкоголя, который хранился без предусмотренной законодательством лицензии, сообщили в официальном Telegram-канале МВД.
В ведомстве уточнили, что общая стоимость нелегального алкоголя составила свыше 800 тысяч рублей.
Уточняется, что 1070 бутылок водки не имели необходимой маркировки, а также товарно-сопроводительных документов, которые подтверждают легальность её производства и оборота.
По данному факту возбуждены уголовное дела.
Ранее полицейские изъяли свыше 26 кг марихуаны у жителя Правдинска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Самаре отменили концерт комика Демидова после шутки об Иисусе и вине
- Карпин объяснил, почему не зовет Дзюбу в сборную
- Депутат Горячева выступила против введения в детсадах курса «Основы государственности»
- Борисов: Проект МКС должен остаться совместным с США до затопления станции
- Минстрой спрогнозировал снижение продаж новостроек в 2025 году
- Львова-Белова: В Россию из Сирии вернули 26 детей
- Полиция изъяла из якутского кафе-бара более 3 тысяч бутылок алкоголя без лицензии
- Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда в Красноярске
- Суд подтвердил права семьи Шатунова на его творчество
- Минобороны РФ: В плен сдались 82 украинских военных за неделю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru