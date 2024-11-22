Полиция изъяла из якутского кафе-бара более 3 тысяч бутылок алкоголя без лицензии

Правоохранители изъяли из кафе-бара и магазина Якутии свыше 3 тысяч бутылок алкоголя, который хранился без предусмотренной законодательством лицензии, сообщили в официальном Telegram-канале МВД.

В ведомстве уточнили, что общая стоимость нелегального алкоголя составила свыше 800 тысяч рублей.

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Уточняется, что 1070 бутылок водки не имели необходимой маркировки, а также товарно-сопроводительных документов, которые подтверждают легальность её производства и оборота.

По данному факту возбуждены уголовное дела.

Ранее полицейские изъяли свыше 26 кг марихуаны у жителя Правдинска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ЯкутияПолицияАлкоголь

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