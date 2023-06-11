С подконтрольной Киеву территории вернулись 94 российских военных
11 июня 202318:52
В результате переговоров с подконтрольной Украине территории возвращены 94 военнослужащих Вооруженных сил РФ. Об этом сообщило Минобороны.
В ведомстве отметили, что военнослужащим грозила смертельная опасность. Их доставят в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации.
Всем освобожденным оказывается медицинская и психологическая помощь.
Как сообщала «Радиоточка НСН», Россия ранее передала Венгрии группу украинских военнопленных закарпатского происхождения. Передача прошла при участии Русской православной церкви.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru