Трамп: США и Белоруссия обсуждают освобождение около 1,5 тысячи заключенных

США и Белоруссия обсуждают освобождение около 1,5 тысячи заключенных, содержащихся в республике. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Как отметил политик, этот вопрос рассматривали во время визита заместителя спецпосланника лидера США по Украине Джона Коула в Белоруссию. По словам Трампа, у белорусского президента Александра Лукашенко есть 1400 или 1500 заключенных.

«Это большое число, и мы говорим об их освобождении. Некоторые из них политические [заключенные]. Я думаю, что многие из них политические», - подчеркнул глава Белого дома.

По словам Трампа, фигуранты могут быть освобождены в ближайшем будущем.

Между тем Александр Лукашенко заявил, что на российско-американском саммите на Аляске Трамп «классно сыграл роль посредника вопреки всем ожиданиям».

