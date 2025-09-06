Трамп: США и Белоруссия обсуждают освобождение около 1,5 тысячи заключенных
США и Белоруссия обсуждают освобождение около 1,5 тысячи заключенных, содержащихся в республике. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Как отметил политик, этот вопрос рассматривали во время визита заместителя спецпосланника лидера США по Украине Джона Коула в Белоруссию. По словам Трампа, у белорусского президента Александра Лукашенко есть 1400 или 1500 заключенных.
«Это большое число, и мы говорим об их освобождении. Некоторые из них политические [заключенные]. Я думаю, что многие из них политические», - подчеркнул глава Белого дома.
По словам Трампа, фигуранты могут быть освобождены в ближайшем будущем.
Между тем Александр Лукашенко заявил, что на российско-американском саммите на Аляске Трамп «классно сыграл роль посредника вопреки всем ожиданиям».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru