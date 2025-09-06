Саммит G20 в 2026 году пройдет в Майами

Саммит Группы двадцати в 2026 году состоится в Майами в американском штате Флорида. Об этом рассказал журналистам президент США Дональд Трамп.

«США удостоены чести провести саммит G20 здесь, в Америке, впервые за примерно последние 20 лет», - отметил глава Белого дома.

Как уточнила шеф протокола Соединенных Штатов посол Моника Кроули, мероприятие пройдет в декабре.

Трамп поделился, что еще не думал, будет ли он приглашать на саммит Россию. В то же время американский президент указал, что был бы рад приветствовать российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на встрече в Майами, «если они этого захотят».

В 2025 году саммит G20 состоится в ноябре в Йоханнесбурге, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20Дональд ТрампСША

Горячие новости

Все новости

партнеры