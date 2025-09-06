На территории Третьяковской галереи произошло возгорание
Пожар произошел в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве. Об этом сообщило столичное управление МЧС.
По данным ведомства, на территории музея было зафиксировано возгорание электрического кабеля. Из здания вывели 11 человек.
Позже Третьяковская галерея в своем Telegram-канале сообщила о задымлении в щитовой подстанции «Россетей» в подвале здания на территории музея в Лаврушинском переулке. Отмечается, что ЧП произошло из-за замыкания и повреждения кабеля.
«Пожара и открытого горения нет, на месте работают специалисты МЧС и Россетей. Жертв нет», - указано в сообщении.
Ранее в Третьяковской галерее открылась выставка «Краски мира» с картинами, написанными дипломатами иностранных посольств.
