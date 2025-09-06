Над территорией России уничтожили десять украинских дронов

Дежурные средства ПВО ликвидировали десять беспилотников ВСУ в трех регионах России. Об этом сообщило Минобороны.

«В период с 20.00 до 23.00 мск... уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – отметили в ведомстве.

Так, шесть дронов сбили над Воронежской областью, два – над Брянской, один – над Смоленской. Кроме того, один беспилотник был ликвидирован над Черным морем.

Ранее в акватории уничтожили шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ.

