Москалькова подтвердила обмен пленными

О состоявшемся обмене омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале. Москалькова поздравила вернувшихся военнослужащих и их семьи с возвращением. Однако она не уточнила, сколько именно человек обменяли.



Ранее о возвращении на Украину восьми офицеров и 98 солдат с сержантами с Артемовского (Бахмутского) направления сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

