Москалькова подтвердила обмен пленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила обмен пленными с украинской стороной 25 мая. По ее словам, обмен был проведен ЧВК «Вагнер».

В офисе украинского президента заявили о возвращении 106 пленных военнослужащих ВСУ

О состоявшемся обмене омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале. Москалькова поздравила вернувшихся военнослужащих и их семьи с возвращением. Однако она не уточнила, сколько именно человек обменяли.

Ранее о возвращении на Украину восьми офицеров и 98 солдат с сержантами с Артемовского (Бахмутского) направления сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:СпецоперацияПленныеОбменТатьяна Москалькова

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