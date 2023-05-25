Москалькова подтвердила обмен пленными
25 мая 202318:40
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила обмен пленными с украинской стороной 25 мая. По ее словам, обмен был проведен ЧВК «Вагнер».
О состоявшемся обмене омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале. Москалькова поздравила вернувшихся военнослужащих и их семьи с возвращением. Однако она не уточнила, сколько именно человек обменяли.
Ранее о возвращении на Украину восьми офицеров и 98 солдат с сержантами с Артемовского (Бахмутского) направления сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru