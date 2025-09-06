Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР
6 сентября 202502:52
Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на саммите Группы двадцати в ЮАР. Об этом политик сообщил журналистам.
«Я не поеду», - указал глава Белого дома.
На мероприятие отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Саммит G20 пройдет в Йоханнесбурге 21-22 ноября. Ранее СМИ сообщали, что США не примут участия во встрече из-за принятого в республике закона об экспроприации земель без выплаты компенсаций.
