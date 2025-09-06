Тренер ПСЖ Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда
6 сентября 202502:22
Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике сломал ключицу в результате падения с велосипеда. Об этом сообщила пресс-служба французской команды.
Специалиста доставили в больницу. Энрике перенесет операцию.
Тренеру 55 лет, он работает с ПСЖ с 2023 года. Под руководством Энрике команда по два раза стала чемпионом Франции, победителем кубка и суперкубка, а также выиграла Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Между тем главный тренер ПСЖ стал одним из претендентов на звание лучшего наставника 2025 года по версии журнала France Football.
