Тренер ПСЖ Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда

Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике сломал ключицу в результате падения с велосипеда. Об этом сообщила пресс-служба французской команды.

Специалиста доставили в больницу. Энрике перенесет операцию.

Тренеру 55 лет, он работает с ПСЖ с 2023 года. Под руководством Энрике команда по два раза стала чемпионом Франции, победителем кубка и суперкубка, а также выиграла Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Между тем главный тренер ПСЖ стал одним из претендентов на звание лучшего наставника 2025 года по версии журнала France Football.

