«Рыбарь»: ВСУ готовят массированный удар по югу России

Они сослались на тренировочный полет истребителей Вооруженных сил Украины — Киев поднял в воздух не менее шести-семи единиц, в числе которых были МиГ-29 и Су-27, а также один американский F-16.

Самолеты вылетели с нескольких аэродромов в центральной и восточной части Украины. Не исключено, что украинская авиация проверяла ПВО РФ и тестировала маршруты.

Минобороны России никак не комментировало эту информацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что направил главкома ВСУ на донецкое направление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

