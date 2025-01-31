«Рыбарь»: ВСУ готовят массированный удар по югу России
Российские военкоры считают, что украинские военные готовят массированную атаку на юг России, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».
Они сослались на тренировочный полет истребителей Вооруженных сил Украины — Киев поднял в воздух не менее шести-семи единиц, в числе которых были МиГ-29 и Су-27, а также один американский F-16.
Самолеты вылетели с нескольких аэродромов в центральной и восточной части Украины. Не исключено, что украинская авиация проверяла ПВО РФ и тестировала маршруты.
Минобороны России никак не комментировало эту информацию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что направил главкома ВСУ на донецкое направление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru