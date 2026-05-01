Памятник Юрию Никулину установили в Москве у стадиона «Динамо»
Памятник Юрию Никулину, созданный народным художником РФ Александр Рукавишников, был установлен в Москве у стадиона «Динамо». Об этом сообщает «Российская газета».
Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что место для памятника народному артисту СССР было выбрано не случайно.
«Он расположен у стадиона, куда Никулин приходил болеть за любимую команду», - отметил он.
Емельянов добавил, что помятник является данью уважения человеку, «который подарил незабываемые эмоции каждому, кто был знаком с его творчеством».
Ранее скульптор Алексей Благовестнов заявил, что памятник народному артисту РФ Станиславу Говорухину откроют на киностудии «Мосфильм» весной 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
