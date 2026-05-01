Телеграм: Возврат Бутягина, ОПЕК минус, покушение на Трампа

5

В конце прошлой недели на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме была открыта стрельба. Президента США Дональда Трампа быстро эвакуировали, а нападавшего задержали. Им оказался 31-летний Коул Томас Аллен, который был недоволен Трампом из-за войны в Иране и приостановки помощи Украине.

«Россия в глобальной политике» напоминает, что это не первое покушение на жизнь американского лидера:

«Попытки покушений становятся фоном президентства Трампа. С одной стороны, закономерно, учитывая соответствующую культуру в США и его поляризующую деятельность. С другой, сам он, вероятно, только больше преисполняется мессианским пафосом».

«Всевидящее око» комментирует слова одного из участников приема об очень слабых мерах безопасности на мероприятии:

«Предположений можно сделать только два: либо охрана Трампа совершенно не ловит мышей, либо она намеренно опустила руки, позволяя злоумышленнику подобраться ближе к главе государства – как это случилось во время первого покушения на Трампа, когда террорист, абсолютно не скрываясь, лез с ружьем на крышу соседнего дома. Кому понадобилось натягивать вожжи президентской охране, понятно: демократы жаждут реванша. В принципе, Трамп тоже может хотеть повторить удачный предвыборный ивент с неудачным покушением, который принес ему такие дивиденды. Но теперь ситуация проигрышна для него в любом случае. Некомпетентна ли служба безопасности президента, обслуживает ли она его противников или участвует в неуклюже устроенной им инсценировке, вывод во всех трех случаях один: текущая власть Белого дома серьезно больна, и американским избирателям лучше немедленно сменить ее во избежание метастаз».

«Ретроград на холме» пишет, что Трамп не хотел ехать на традиционный ужин корреспондентов:

«На сходку прогрессивных журналистов он пошел после долгих размышлений, и убедившись, что журналисты там соберутся не только прогрессивные, но и регрессивные вполне близкие по взглядам Трампу. И тем не менее, это был очевидный выход из зоны комфорта. Попытка покушения и ужин сорвала, и вновь возвращает Трампа в его привычную зону комфорта – в зону чего-то чрезвычайного. Казалось бы, тут можно пойти на радикализацию, обвинить прогрессивных социалистов. Но нет. Пресс-конференция, посвященная покушению, продолжает линию на наведение мостов. И нынешнее покушение, и легендарное покушение летом 2024 года названы атакой на конституцию, а не нападением на конкретную политическую силу. Вместо обвинений оппонентов Трамп призвал к объединению и примирению для поддержания безопасности и стабильности в стране. <…> Фиксируем важный тренд – ослабление внутренних позиций несколько смягчило риторику и политику Трампа в последнее время. Внешним наблюдателям этого почти не видно – за громогласными заявлениями по Ирану – но внутриполитически Трамп стал более примирительным. От того и посещение ужина корреспондентов – очевидное наведение мостов с оппозицией. И призыв объединяться после срыва ужина».

«Кот-американист» указывает, что многие подозревают Трампа в инсценировке третьего покушения на его жизнь:

«Дональд Трамп в прошлый электоральный сезон сумел мобилизовать сторонников, тиражируя теории заговора и спекуляции о якобы причастности демократов к покушениям на его жизнь в июле и сентябре 2024 г. Однако после третьего подобного инцидента что-то пошло не так. Как и ожидалось, соцсети переполнены сомнительными утверждениями об инсценировке посягательства (см. коллаж, сделанный из скриншотов). Причем подобные версии, вероятно, распространяют не только либералы (знаменитый комик Годфри Данчима), но и сами трамписты, отвернувшиеся от своего вожака из-за иранской войны и ударившиеся в конспирологию».

«Мышь в овощном» рассуждает:

«На всякий случай напомним, что находившийся на месте стрельбы президент США ранее убил одного лидера чужого суверенного государства, а другого – захватил в заложники. Мы не к тому, что случившееся – некая "ответка", просто напоминаем об обстоятельствах, которые представляются принципиально важными. Ну и еще: до сегодняшнего дня считалось, что в США был единственный лидер, успешно переживший покушение при исполнении обязанностей главы государства. Не знаем, насколько Дональда Фредовича могло задевать то обстоятельство, что кто-то его в чем-то превзошел – но теперь, наверное, можно будет утверждать, что по данному параметру он сравнялся с Рейганом. А дальше можно поставить наработку очков на конвейер ("Я единственный мировой лидер, который не только остановил сто-пятьсот войн – но и пережил миллиард покушений!")».



