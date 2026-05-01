Телеграм: Возврат Бутягина, ОПЕК минус, покушение на Трампа
Путин встретился с министром Ирана, российского ученого вернули из Польши, ОАЭ вышли из ОПЕК, а на Трампа провалилось очередное покушение.
Встреча Путина с главой МИД Ирана
В понедельник Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Встреча продлилась более двух часов.
Журналист Аббас Джума приводит главное из известного о переговорах:
«Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на прошлой неделе. По словам Владимира Путина, иранский народ смело и героически борется за свой суверенитет. Российский лидер заявил, что Россия будет делать все, что отвечает интересам Ирана и других стран региона, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил как можно быстрее. Иран представил США новое предложение, направленное на окончательное прекращение войны и открытие Ормузского пролива, при этом ядерный вопрос вообще не упоминается, – Axios. Центральное командование США: "Наши войска по-прежнему дислоцированы и готовы к действию по всему Ближнему Востоку". Цена на бензин в США продолжает расти. Генеральный секретарь "Хезболлы": "Израильский враг не останется ни на одном квадратном метре нашей территории, и наши люди вернутся на свои земли"».
«АДЕКВАТ Z» отмечает серьезную деталь:
«Запрос Ирана на эти переговоры был срочным, на грани экстренности: наше отношение к их позиции и планам им требовалось прояснить быстро. Сами переговоры были предметными, детальными и конкретными – часы сверялись пункт за пунктом по всему значимому. А перед их началом, приветствуя гостей, Путин обозначил – не впервые, конечно – нашу сторону вполне недвусмысленно: народ Ирана мужественно и героически борется за свой суверенитет. Какие конкретно дела нашей стороны, и предыдущие, и, вполне возможно, дополнительно намеченные вчера, стоят за этими словами, сейчас оглашать, разумеется, рано, но в том, что стоят, сомнений ноль. Одно дело, впрочем, еще вчера как раз оказалось публичным: Небензя в ООН прямо и ясно поддержал иранское право контролировать пролив и извлекать из этого контроля доход, и вполне понятно, что с этого требования Иран не слезет. Как, впрочем, и с подавляющего большинства других – по ядерной тематике какой-то люфт для торга вполне возможен, а по остальным иранским пунктам очень вряд ли».
«InfoDefense Спектр» называет встречу в Санкт-Петербурге важным сигналом:
«Не обращая внимания на угрозы Трампа и устав от постоянной лжи его нарциссической мании величия, Тегеран направил своим врагам новое дипломатическое предложение из 3 пунктов: 1. Прекращение войны и гарантии против ее возобновления в Иране и Ливане. 2. Если переговоры окажутся успешными, второй этап будет посвящен вопросам управления и контроля над Ормузским проливом. 3. Наконец, Иран будет готов обсудить свою ядерную программу при условии достижения соглашения по двум предыдущим этапам. <…> В сфере иранского сдерживания перед угрозами Трампа наиболее важным событием последних часов стала встреча, которая только что состоялась в Санкт-Петербурге между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и российским президентом Владимиром Путиным лично. По случаю этой встречи, демонстрирующей существование вокруг Ирана сети верных и внимательных геостратегических союзников, две страны укрепили партнерство в сфере безопасности в условиях угрозы новой военной эскалации на Ближнем Востоке. Мяч теперь на стороне Соединенных Штатов, которые все более изолированы в своей милитаристской стратегии на Ближнем Востоке, в которую их втянули общие фантазии сумасшедших Нетаньяху и Трампа».
«Политтранзит» приводит мнение эксперта:
«Многие обратили внимание на то, что Иран представляет глава МИД, а не спикер парламента. У Москвы появилась возможность из первых рук узнать, насколько предложения Тегерана выполнимы. Переговоры Ирана с Россией должны показать, кто сегодня стоит за политическими решениями в Исламской Республике и что они способны предложить для завершения конфликта на Ближнем Востоке, считает старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. "В Тегеране идет борьба за власть, куда-то исчез Мохаммед Багер Галибаф, который был лицом переговоров (с США), и сейчас лицом переговоров стал Аббас Арагчи, министр иностранных дел. То ли Арагчи сменил Галибафа как спикера КСИР, то ли КСИР принял какое-то другое решение, и от кого исходит эта инициатива иранская, не совсем понятно", – сказал Зелтынь.
«The_Agenda – "Повестка дня"» резюмирует:
«Визит Арагчи в Россию проходит на фоне провала прямых контактов между Тегераном и Вашингтоном. Стороны не смогли договориться по ключевым вопросам, включая иранскую ядерную программу и статус Ормузского пролива. Визит Арагчи в Санкт-Петербург – важный дипломатический шаг, демонстрирующий глубокую координацию Москвы и Тегерана по ближневосточной повестке, особенно на фоне паузы в диалоге с США. <…> Тегеран рассматривает Москву как ключевого партнера, способного оказать решающее влияние на стабилизацию обстановки в регионе».
Возврат Польшей российского заложника
Во вторник стало известно, что петербургский археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, задержанный в Варшаве в конце прошлого года, возвращается в Россию.
«Доктор Z прописал» приводит подробности:
«Польша в рамках обмена с Белоруссией освободила российского археолога, заведующего сектором отдела античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Его задержали в Польше в декабре прошлого года по запросу Киева. Хотя что значит "задержали", взяли в заложники. После этого начался процесс по экстрадиции ученого на Украину. Где его ничего хорошего не ждало. И вот сегодня стало известно об обмене. Вместе с Бутягиным вернули еще четверых человек, в том числе жену российского военного, который проходит службу в Приднестровье. Хорошо, что удалось спасти наших сограждан. Ну и еще раз повод подумать, что, по сути, любой гражданин России может быть задержан под самым диким предлогом и стать заложником в "райском саду"».
«Эрмитаж» благодарит тех, благодаря кому возвращение ученого стало возможным:
«В скором времени ученый вернется в Санкт-Петербург и продолжит научную и просветительскую работу. "Пока никаких деталей не знаем. Можно сказать только одно: Слава Богу, спасибо Президенту России и всем многим, кто захотел и сумел спасти нашего товарища из неволи", – комментирует генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Эрмитаж благодарит правительства, дипломатические службы и другие профильные ведомства Российской Федерации и Республики Беларусь, а также научное сообщество и всех, кто оказывал помощь Александру Бутягину и переживал за его судьбу».
Писатель Марина Юденич комментирует пост – воспоминание о людях, которые после задержания Бутягина заламывали руки и кричали, что государство ничего не делает для его освобождения:
«А еще были люди, которые заламывали руки по другому поводу. Дескать Бутягин во всем виноват сам, а теперь за него отдадут лютых вояк, и те вернутся на фронт… Так вот государство наше (в лице отдельных его представителей) оказалось и добрее, и мудрее, за что ему (им) большое спасибо. А кликуши с обоих флангов снова показали себя во всей красе».
«Темник» указывает на слаженную работу уполномоченных органов:
«Освобождение ученого стало частью сложной многоуровневой сделки. В этом "обменном уравнении" одновременно оказались задействованы российский археолог в Польше, польский журналист Анджей Почобут в Белоруссии, супруга российского военнослужащего из Приднестровья и кадровые офицеры молдавских спецслужб. Подобная география демонстрирует: сегодня сформирована эффективная транснациональная логистическая сеть спецслужб. Эта архитектура переговоров функционирует поверх любых официальных санкций и разрывов дипломатических отношений, решая задачи в режиме реальной прагматики. Также в этой ситуации интересно поведения Варшавы. Ради политической целесообразности Польша фактически обнулила решение своего же суда об экстрадиции Бутягина и проигнорировала интересы Киева, который рассчитывал получить российского ученого в свой обменный фонд».
Годовщина Чернобыля
В воскресенье исполнилось 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
Сенатор Владимир Джабаров отмечает, что не все извлекли уроки из трагедии:
«Сегодня исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС – крупнейшей техногенной катастрофы, которая ударила по миллионам людей. В этот день мы отдаем дань памяти и уважения героям‑ликвидаторам: они ценой здоровья и жизни предотвратили еще более страшные последствия. Чернобыль стал трагедией, которой цинично воспользовались страны Запада для создания негативного фона вокруг нашей страны. О Советском Союзе говорили как об опасной державе, которая не способна контролировать свои ядерные объекты. К сожалению, не все усвоили уроки Чернобыля. Кто-то продолжает использовать тему ядерной безопасности для всевозможных спекуляций».
«338» рассматривает годовщину аварии через призму вражеской пропаганды:
«Если с высоты в 40 лет официальные советские заявления "Запад использует катастрофу на ЧАЭС для грубой антисоветской агитации" кажутся идеологизированными, то посмотрим на актуальную западную риторику. В этой риторике вместо "антисоветская" нужно подставить только "антироссийская". Хотя и "антисоветская" убирать не нужно: антисоветская и антироссийская риторика рука об руку используются Западом в своей грубой агитации. Как по случаю годовщины аварии на ЧАЭС, так и в любых иных случаях».
«Марика. Между Питером и Москвой» делится личной историей:
«Моя мама, Ирина Сорокина, ликвидатор. Отправив меня к бабушке во Львов, она поехала вслед за папой, в Припять. Он был одним из руководителей УС-605, которое закрывало саркофагом реактор. Осмысленным ли было это решение, понимала ли она до конца последствия? В чем-то да, в чем-то – нет. Я думаю, ею двигала любовь и желание разделить со своим человеком их общий путь. Потом она стала членом Общественной палаты от Союза Чернобыльцев, защищала права участников операции и вынужденных переселенцев. Когда папы не стало, в 2014 году, она почти превратилась в тень. <…> Но она нашла в себе силы, собралась, создала Фонд и построила Храм Спаса Нерукотворного памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, на папиной малой родине – в Белгородской области, в Волоконовке. Затем – образовательно-музейное пространство, которое посвящено истории аварии и ликвидации последствий. Живое получилось место и людьми любимое. В день освящения храма она зажгла первую свечу и поставила ее за папу – и за тех, чьи имена уже не вспомнить. А потом тихо сказала: "Главное, чтобы сюда пришли дети тех, кого мы потеряли. И чтобы они не боялись радиации – боялись только одного: забыть"».
Журналист Дмитрий Самойлов пишет о долгосрочных последствиях аварии:
«Авария в четвертом энергоблоке ЧАЭС стала личной трагедией для многих, но ее долгосрочные последствия сложнее. Человечеству пришлось пройти через скепсис по отношению к атомной энергии и кризис доверия к государству. Думаю, первое преодолено в глобальном масштабе. А вот второе постепенно преодолевается именно личными делами людей. Парадоксальным образом, храм иногда оказывается не менее важным объединяющим фактором, чем ядерный реактор».
«Мюсли вслух» приводят социологические данные:
«Важный опрос подготовил ВЦИОМ к 40-летию страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 78% россиян с одобрением относятся к развитию атомной энергетики (в 1990 году – только 14%). 68% респондентов исключают возможность повторения в России в ближайшее время катастрофы, подобной той, что случилась 4 десятка лет назад. Социологи отмечают, что наше общество преодолело "постчернобыльский синдром", видя достижения атомной промышленности, а также получая информацию из просветительских проектов на эту тему. Развитие экономики и, более того, нормальная жизнь невозможны без энергии больших мощностей – энергии невозобновляемых источников в виде сжигания ископаемого топлива, атомного распада, термоядерного синтеза. Сегодня Росатом регулярно подтверждает реноме высокотехнологичного лидера мировой атомной энергетики. Отсюда и уверенность наших граждан в надежности отечественных атомных проектов».
Выход ОАЭ из ОПЕК
С сегодняшнего дня Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из ОПЕК и ОПЕК+.
«ИнфоТЭК» напоминает:
«Противоречия между странами ОПЕК нарастали годами и достигли своего апогея в первой половине 2010-х годов, когда члены Организации стран-экспортеров нефти начали хронически нарушать взятые на себя обязательства по объемам добычи. К тому моменту роль ОПЕК в качестве мирового рыночного регулятора значительно сократилась. В результате мирового кризиса 2014-2016 годов возник новый формат – ОПЕК+, который за счет своего масштаба мог решать вопросы регулирования мирового нефтяного рынка. В этом году формату исполняется десять лет. Или шесть, если отсчитывать от нового оглашения, подписанного 12 апреля 2020 года. ОАЭ на данный момент имеет право добывать 3,447 млн баррелей. Страна брала на себя повышенные обязательства по сокращению добычи, но также она несколько выходила за пределы квот, из-за чего сейчас страна должна дополнительно сдерживать добычу на 0,178 млн баррелей (по состоянию на март 2026 года). По понятным причинам план сокращения перевыполняется. Но сам факт необходимости сдерживать добычу при низких ценах на мировом рынке (которые были до марта 2026 года) Эмираты угнетал. Главное, ОАЭ своим решением меняет ситуацию не на время конфликта, а на время после его завершения».
«Мейстер» размышляет о причинах такого решения Эмиратов:
«Страна является важным членом объединения, направленного на стабилизацию мирового рынка углеводородов, поэтому ничего хорошего в этом нет – когда на Ближнем Востоке закончится война, эмираты, более не стесненные ограничениями ОПЕК, могут начать заваливать рынок нефтью. Это приведет к ценовым войнам и разбалансировке рынка. А ОПЕК, выступавший антиподом управляемой американцами МЭА, станет слабее. Почему ОАЭ идут на этот шаг? Причин, вероятно, две. Экономическая – им не нравятся ограничения, да и война неслабо их потрепала, пришлось даже обращаться к США за экономической помощью. Политическая – ОАЭ побили горшки с саудитами: их альянс в Йемене развалился, а прокси были вытеснены. Еще Абу-Даби ссорится с Пакистаном (военным союзником саудитов) из-за "слишком мягкого" посредничества с Ираном. Отвязавшись от ОПЕК, эмираты надеются получить больше денег от экспорта, которое они конвертируют в развитие и рост влияния в регионе».
Политолог Юрий Баранчик ожидает эффекта домино:
«Если один крупный, финансово устойчивый и технологически развитый участник выходит и демонстрирует, что может действовать самостоятельно, это снижает стимулы для соблюдения квот у других. Даже без формального выхода начинается скрытое превышение добычи на сотни тысяч баррелей в сутки, что постепенно размывает всю конструкцию. В такой логике ОПЕК перестает быть картелем в строгом смысле и превращается в площадку для переговоров без гарантии исполнения решений. <…> Но главное – Ближний Восток переживает очередной раскол. ОАЭ уходит в американский лагерь, СА – в китайско-российский. Индия – пока не определилась. И что будет теперь с нефтедолларом? Создается интересная ситуация, которая чревата переходом сразу нескольких стран региона на торговлю нефтью в юанях. Воспользуется ли этим Пекин?»
«Neftegaz.RU» ждет развития событий:
«Текущий кризис на Ближнем Востоке ОАЭ считает временным явлением, тогда как основные тенденции указывают на устойчивый рост мирового спроса на энергоносители в среднесрочной и долгосрочной перспективе. <…> ОАЭ заверяют, что после выхода из соглашения ОПЕК+ продолжат действовать ответственно, постепенно и взвешенно. И наращивать добычу в соответствии со спросом и рыночными условиями. Ну что же, посмотрим...»
«Канал визионера» считает, что решение ОАЭ – это удар по всей системе сдержек и противовесов на мировом рынке нефти:
«Это углубление раскола между двумя лидерами Персидского залива, Саудовской Аравией и ОАЭ, поддерживающими противоборствующие фракции в Йемене. Что будет, если США выведут свои базы из СА, но оставят их в ОАЭ? И вот теперь ОАЭ могут беспрепятственно наращивать добычу нефти и поставлять ее по нефтепроводу до Фуджейры в обход Ормузского пролива, пока остальные заблокированы. Что и нужно было Трампу для снижения цен на нефть и усиления давления на Иран. По сути – ОПЕК и всей старой системе нефтедоллара – теперь конец в любом случае».
Покушение на Трампа
В конце прошлой недели на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме была открыта стрельба. Президента США Дональда Трампа быстро эвакуировали, а нападавшего задержали. Им оказался 31-летний Коул Томас Аллен, который был недоволен Трампом из-за войны в Иране и приостановки помощи Украине.
«Россия в глобальной политике» напоминает, что это не первое покушение на жизнь американского лидера:
«Попытки покушений становятся фоном президентства Трампа. С одной стороны, закономерно, учитывая соответствующую культуру в США и его поляризующую деятельность. С другой, сам он, вероятно, только больше преисполняется мессианским пафосом».
«Всевидящее око» комментирует слова одного из участников приема об очень слабых мерах безопасности на мероприятии:
«Предположений можно сделать только два: либо охрана Трампа совершенно не ловит мышей, либо она намеренно опустила руки, позволяя злоумышленнику подобраться ближе к главе государства – как это случилось во время первого покушения на Трампа, когда террорист, абсолютно не скрываясь, лез с ружьем на крышу соседнего дома. Кому понадобилось натягивать вожжи президентской охране, понятно: демократы жаждут реванша. В принципе, Трамп тоже может хотеть повторить удачный предвыборный ивент с неудачным покушением, который принес ему такие дивиденды. Но теперь ситуация проигрышна для него в любом случае. Некомпетентна ли служба безопасности президента, обслуживает ли она его противников или участвует в неуклюже устроенной им инсценировке, вывод во всех трех случаях один: текущая власть Белого дома серьезно больна, и американским избирателям лучше немедленно сменить ее во избежание метастаз».
«Ретроград на холме» пишет, что Трамп не хотел ехать на традиционный ужин корреспондентов:
«На сходку прогрессивных журналистов он пошел после долгих размышлений, и убедившись, что журналисты там соберутся не только прогрессивные, но и регрессивные вполне близкие по взглядам Трампу. И тем не менее, это был очевидный выход из зоны комфорта. Попытка покушения и ужин сорвала, и вновь возвращает Трампа в его привычную зону комфорта – в зону чего-то чрезвычайного. Казалось бы, тут можно пойти на радикализацию, обвинить прогрессивных социалистов. Но нет. Пресс-конференция, посвященная покушению, продолжает линию на наведение мостов. И нынешнее покушение, и легендарное покушение летом 2024 года названы атакой на конституцию, а не нападением на конкретную политическую силу. Вместо обвинений оппонентов Трамп призвал к объединению и примирению для поддержания безопасности и стабильности в стране. <…> Фиксируем важный тренд – ослабление внутренних позиций несколько смягчило риторику и политику Трампа в последнее время. Внешним наблюдателям этого почти не видно – за громогласными заявлениями по Ирану – но внутриполитически Трамп стал более примирительным. От того и посещение ужина корреспондентов – очевидное наведение мостов с оппозицией. И призыв объединяться после срыва ужина».
«Кот-американист» указывает, что многие подозревают Трампа в инсценировке третьего покушения на его жизнь:
«Дональд Трамп в прошлый электоральный сезон сумел мобилизовать сторонников, тиражируя теории заговора и спекуляции о якобы причастности демократов к покушениям на его жизнь в июле и сентябре 2024 г. Однако после третьего подобного инцидента что-то пошло не так. Как и ожидалось, соцсети переполнены сомнительными утверждениями об инсценировке посягательства (см. коллаж, сделанный из скриншотов). Причем подобные версии, вероятно, распространяют не только либералы (знаменитый комик Годфри Данчима), но и сами трамписты, отвернувшиеся от своего вожака из-за иранской войны и ударившиеся в конспирологию».
«Мышь в овощном» рассуждает:
«На всякий случай напомним, что находившийся на месте стрельбы президент США ранее убил одного лидера чужого суверенного государства, а другого – захватил в заложники. Мы не к тому, что случившееся – некая "ответка", просто напоминаем об обстоятельствах, которые представляются принципиально важными. Ну и еще: до сегодняшнего дня считалось, что в США был единственный лидер, успешно переживший покушение при исполнении обязанностей главы государства. Не знаем, насколько Дональда Фредовича могло задевать то обстоятельство, что кто-то его в чем-то превзошел – но теперь, наверное, можно будет утверждать, что по данному параметру он сравнялся с Рейганом. А дальше можно поставить наработку очков на конвейер ("Я единственный мировой лидер, который не только остановил сто-пятьсот войн – но и пережил миллиард покушений!")».
Горячие новости
- Богатейшие россияне стали богаче еще на $16 млрд
- ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по целям на Украине
- Собянин заявил, что городской выпускной в Москве пройдет на ВДНХ 26 июня
- Режиссер Таланкин лишился «Оскара» в аэропорту Нью-Йорка
- Памятник Юрию Никулину установили в Москве у стадиона «Динамо»
- Телеграм: Возврат Бутягина, ОПЕК минус, покушение на Трампа
- В Париже «Бессмертный полк» пройдет 8 мая
- В МИД Ирана заявили, что операция против страны обошлась США в $100 млрд
- Эксперт перечислил преимущества размещения инфраструктуры связи при строительстве
- Армия Россия освободила Покаляное