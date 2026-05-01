Собянин заявил, что городской выпускной в Москве пройдет на ВДНХ 26 июня
Городской выпускной в Москве пройдёт на ВДНХ 26 июня. Об этом в своём канале в «Максе» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, для выпускников подготовлена большая программа. Кроме активностей на интерактивных музыкальных, танцевальных и спортивных площадках, в неё вошли выступления популярных отечественных артистов и диджеев.
«Выпускной начнётся вечером 26 июня и продлится до 06:00 27 июня», - написал он.
Градоначальник добавил, что на время проведения мероприятия на центральную территорию ВДНХ смогут попасть только выпускники и сопровождающие их лица.
Ранее международный эксперт по стилю Александр Белов заявил «Радиоточке НСН», что нет смысла тратить большие суммы на образ для выпускного.
