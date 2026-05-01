ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по целям на Украине

Отмечается, что в результате были поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, предприятия украинского ВПК, используемые армией Украины объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также места сборки и запуска БПЛА.

В военном ведомстве добавили, что для нанесения ударов использовалось в том числе высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».